Il Napoli saluta Folorunsho, Ngonge e Cheddira: ufficiali le cessioni

Gli azzurri sfoltiscono la rosa con due operazioni a titolo temporaneo con il Monza e una a titolo definitivo con l'Avellino: i dettagli

2 min

Pubblicato il 28.08.2026, 22:37

folorunshoNgongecheddiracalciomercato Napoli

Non solo il mercato in entrata. Tre cessioni ufficiali per il Napoli: Folorunsho e Ngonge in prestito al Monza di Ivan Juric, Cheddira a titolo definitivo all'Avellino di Alessandro Nesta. Due movimenti in uscita in Serie A e uno in Serie B per sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri.

Folorunsho al Monza in prestito con diritto di riscatto

L'annuncio ufficiale della cessione di Folorunsho al Monza: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Michael!".

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Ngonge al Monza, è ufficiale

Il comunicato ufficiale del passaggio di Ngonge al Monza: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Cyril!".

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Cheddira a titolo definitivo all'Avellino

La nota sul trasferimento di Cheddira all'Avellino, ha firmato un contratto quadriennale: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira all'Unione Sportiva Avellino 1912. In bocca al lupo, Walid!".

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