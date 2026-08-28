Il Napoli saluta Folorunsho, Ngonge e Cheddira: ufficiali le cessioni
Non solo il mercato in entrata. Tre cessioni ufficiali per il Napoli: Folorunsho e Ngonge in prestito al Monza di Ivan Juric, Cheddira a titolo definitivo all'Avellino di Alessandro Nesta. Due movimenti in uscita in Serie A e uno in Serie B per sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri.
Folorunsho al Monza in prestito con diritto di riscatto
L'annuncio ufficiale della cessione di Folorunsho al Monza: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Michael!".
Ngonge al Monza, è ufficiale
Il comunicato ufficiale del passaggio di Ngonge al Monza: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Cyril!".
Cheddira a titolo definitivo all'Avellino
La nota sul trasferimento di Cheddira all'Avellino, ha firmato un contratto quadriennale: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira all'Unione Sportiva Avellino 1912. In bocca al lupo, Walid!".
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