Napoli, per Gabriel Jesus servono miracoli. Sfuma anche Guiu
NAPOLI - Senza farlo apposta, Rafa Leão ha rovinato i piani del Napoli. Il suo passaggio al Galatasaray ha chiuso la porta dei turchi al possibile acquisto di Noa Lang, che avrebbe accettato di buon grado di tornare a Istanbul dopo i quattro mesi della scorsa stagione. Resterà al Napoli, l’olandese, e si giocherà le sue chance. C’è bisogno di tutti, del resto. E a sinistra, a parte Alisson Santos, Allegri non ha un’ala di ruolo. La sirena del mercato è vicina, inesorabile: martedì si chiuderanno le contrattazioni e, ad oggi, non c’è una squadra disposta a ingaggiare Lang alle condizioni che il Napoli e il giocatore vogliono, cioè con una cessione definitiva e non in prestito. L’unica eccezione potrebbe essere un prestito propedeutico a un obbligo di riscatto. Ci sarebbe sempre l’Atalanta, ma le condizioni proposte dai bergamaschi e dal ds Giuntoli non soddisfano il Napoli. Vorrebbero un diritto di riscatto, ipotesi che non ha trovato d’accordo il club azzurro. E così, mentre il tempo scorre, il sogno di arrivare a Gabriel Jesus sta lentamente sfumando. Il brasiliano, fuori dai piani dell’Arsenal, resta in attesa di una nuova destinazione. Gli sarebbe piaciuta, e ancora gli piace, l’ipotesi di riunirsi con il vecchio amico e compagno di squadra ai tempi del Manchester City Kevin De Bruyne, ma le speranze di una reunion si stanno affievolendo. E così sia lui sia i Gunners dovranno probabilmente trovare una soluzione, se non vorranno arrivare alla scadenza del contratto nel 2027.
Napoli, un top a gennaio
Insomma, se non ci saranno movimenti improvvisi, la rosa del Napoli potrebbe restare congelata fino a gennaio. Servirebbe un colpo di scena, quasi un miracolo negli ultimi giorni di mercato, altrimenti il ds Giovanni Manna e la società si terranno un jolly da giocare durante la sessione invernale. Un rinforzo importante, magari proprio nel reparto offensivo, quando ci saranno condizioni diverse e soprattutto una fotografia più chiara delle esigenze di Allegri. Era già sfumata, del resto, la pista che portava a Marc Guiu, lo spagnolo del Chelsea per il quale il Napoli aveva fatto un sondaggio e che ieri è stato ceduto al Lipsia. Ieri intanto il Napoli ha ufficializzato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante belga Cyril Ngonge al Monza. Il club lombardo sta per chiudere anche per Michael Folorunsho, rientrato dal prestito al Cagliari e ieri impegnato nelle visite mediche. È sceso in Serie B, invece, Walid Cheddira, che ha accettato l’offerta dell’Avellino di Alessandro Nesta. Per l’attaccante marocchino si tratta di una cessione a titolo definitivo. Tre uscite che alleggeriscono la rosa, ma che non bastano ancora a sbloccare il mercato in entrata. Perché il Napoli continua ad avere una certezza anche negli ultimi giorni, quelli prima della sirena: deve vendere, se vuole comprare. E il tempo, ormai, è agli sgoccioli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS