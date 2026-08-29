Napoli, per Gabriel Jesus servono miracoli. Sfuma anche Guiu

NAPOLI - Senza farlo apposta, Rafa Leão ha rovinato i piani del Napoli. Il suo passaggio al Galatasaray ha chiuso la porta dei turchi al possibile acquisto di Noa Lang, che avrebbe accettato di buon grado di tornare a Istanbul dopo i quattro mesi della scorsa stagione. Resterà al Napoli, l’olandese, e si giocherà le sue chance. C’è bisogno di tutti, del resto. E a sinistra, a parte Alisson Santos, Allegri non ha un’ala di ruolo. La sirena del mercato è vicina, inesorabile: martedì si chiuderanno le contrattazioni e, ad oggi, non c’è una squadra disposta a ingaggiare Lang alle condizioni che il Napoli e il giocatore vogliono, cioè con una cessione definitiva e non in prestito. L’unica eccezione potrebbe essere un prestito propedeutico a un obbligo di riscatto. Ci sarebbe sempre l’Atalanta, ma le condizioni proposte dai bergamaschi e dal ds Giuntoli non soddisfano il Napoli. Vorrebbero un diritto di riscatto, ipotesi che non ha trovato d’accordo il club azzurro. E così, mentre il tempo scorre, il sogno di arrivare a Gabriel Jesus sta lentamente sfumando. Il brasiliano, fuori dai piani dell’Arsenal, resta in attesa di una nuova destinazione. Gli sarebbe piaciuta, e ancora gli piace, l’ipotesi di riunirsi con il vecchio amico e compagno di squadra ai tempi del Manchester City Kevin De Bruyne, ma le speranze di una reunion si stanno affievolendo. E così sia lui sia i Gunners dovranno probabilmente trovare una soluzione, se non vorranno arrivare alla scadenza del contratto nel 2027.