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Di Lorenzo rinnova con il Napoli fino al 2030: il comunicato del club per il suo capitano

Gli azzurri hanno annunciato il prolungamento del contratto del difensore: i dettagli

1 min

Pubblicato il 02.09.2026, 18:01

napolidi lorenzo

Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Il capitano degli azzurri ha prolungato fino al 2030.

Di Lorenzo rinnova con il Napoli: il comunicato

Questo il comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030. Il 24 agosto 2019 Di Lorenzo fa il suo esordio in maglia azzurra in occasione del successo esterno, al Franchi, contro la Fiorentina. Una settimana più tardi arriva il suo primo sigillo nella trasferta di Torino al cospetto della Juventus. Ha collezionato 307 presenze con 20 gol. Ha vinto con i colori azzurri 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Capitano!".

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