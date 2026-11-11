De Laurentiis si muove per Cacciamani: contatto tra Napoli e Torino. Piace anche Varela

Il valore di Varela

L’ad del Monza, Mauro Baldissoni, è consapevole del senso di evoluzione che riguarda il gioiello della squadra: «L’obiettivo è tenerlo con noi fino alla fine della stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile», ha detto al Social Football Summit 26 di Torino. «Siamo ancora a metà novembre e non sono stati fatti discorsi reali con nessuno. Non ci sono trattative, è tutto molto prematuro, ma il mercato è dinamico. Sappiamo che il ragazzo ha registrato interessamenti attraverso i suoi agenti». Leaderbrook, la stessa agenzia che rappresenta Rafa Marin e Alisson. La valutazione di base si aggira tra i 25 e i 30 milioni e il Benfica, suo ex club, è titolare di due clausole: sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare altre offerte (con ultima parola di Varela). Ma è tutto troppo prematuro, come diceva Baldissoni.

Il contatto con il Torino

È invece un fatto già accaduto, diciamo recente e dunque molto attuale, il contatto tra Napoli e Torino per Alessio Cacciamani, diciannovenne talento fatto in casa, un esterno sinistro offensivo di piede destro capace di infiammare la fascia sinistra e di seminare tracce offensive tangibili. Piace, piace molto anche perché è giovanissimo e dunque di grande prospettiva. E per lui, a quanto pare, si sarebbe mosso il presidente De Laurentiis in persona con il collega Cairo. La valutazione è alta. Dopo 11 partite da titolare su 12 tra campionato e Coppa Italia, un gol e un assist è certamente più elevata di quella estiva: il Toro rifiutò con fermezza l’offerta da circa 12 milioni della Roma e rilanciò inquadrandola dai 20 milioni in su. L’idea, insomma, è che a gennaio il valore sarà cresciuto ancora. Per il momento, lui si gode la sponda granata di Torino e l’Under 21 di Baldini.

I movimenti sulla sinistra

L’interesse per Cacciamani rimanda alla situazione di un altro esterno sinistro: Noa Lang. In Olanda è stato premiato con un disco d’oro per il suo ultimo singolo da Noano, un personaggio che interpreta con evidente talento canoro, ma quello che è accaduto domenica al Maradona ha inevitabilmente aperto a una serie di riflessioni sul suo futuro. Lang è stato il miglior del Napoli contro la Lazio e gradualmente le sue prestazioni stanno migliorando e crescendo sotto il profilo dell’intensità e dell’impatto. Lo scontro a distanza con il pubblico, con tanto di insulti cantati e invito a cambiare aria, è un fatto che però ha lasciato segni tangibili. Si vedrà. Manna segue anche l’inglese del Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens, 22 anni. Un occhio alla lista e un altro alle occasioni internazionali. Magari in prestito.