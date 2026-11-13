Zirkzee è l’idea per il Napoli. E Manna respinge il Psv per De Bruyne

Pazza idea Kevin De Bruyne per il Psv Eindhoven primo in Eredivisie. Il club olandese ci prova, sogna di convincere KDB per gennaio ma c'è un ostacolo da dover superare: il Napoli. Che non vuole rinunciare al belga. Non vorrebbe perderlo a metà stagione. Lui, in gol ieri contro la Turchia, non chiude all'ipotesi, anzi: «Psv? Non posso dire molto, vedremo. Per ora sono felice, sto giocando, mi sento bene. E sono tranquillo». Anche il ct del Belgio, Van Bommel , ha commentato: «Il calcio olandese sarebbe perfetto per lui e poi si avvicinerebbe a casa».

Il Psv su De Bruyne

Le voci si rincorrono, ne parlano tutti da qualche ora in Olanda: il Psv sta provando a muoversi per convincere il centrocampista di Allegri a trasferirsi subito in Olanda. Un sogno ambizioso quanto complesso per tutta una serie di motivi. Su tutti, come detto, la volontà del Napoli. KDB non è considerato cedibile, anche se il suo ingaggio pesa e nell'incastro di valutazioni l'argomento “stipendi” verrà considerato. Il belga, poi, ha il contratto in scadenza. Il Napoli, volendo, può esercitare opzione di rinnovo fino al 2028. KDB però non chiude all'ipotesi Eredivisie e neppure glissa: «Psv? Mi sono alzato e ho ricevuto molti messaggi. Quel che sarà, sarà», dice. Apre, insomma. Sempre dall'Olanda fanno sapere che avvicinarsi a casa potrebbe spingerlo a prendere in considerazione l'offerta. Ieri KDB dopo il gol ha svelato: «Non mi sono sentito molto bene nelle ultime settimane, non ero al top. Ho viaggiato tanto e ho soggiornato spesso in hotel». E domenica sfida l'Italia.