Napoli, Cacciamani e Varela per gennaio: gli scenari di mercato
NAPOLI - La scelta non è solo tra due profili ma tra due strategie: l'investimento per oggi e per domani oppure l'occasione del momento, un'opportunità da cogliere. Il ds Manna sfoglia la margherita, in attacco, e riflette sulla scelta della punta da affiancare a Hojlund. Il Napoli non sta cercando solo un altro centravanti ma un giocatore che possa giocare anche con Rasmus, che possa essere la sua spalla, un alleato del gol. Per migliorare i numeri offensivi e dare maggior peso all'attacco. Allegri in estate sperava di poter abbracciare Gabriel Jesus. Era stato individuato come soluzione ideale per completare il reparto. Avrebbe potuto agire anche con Hojlund. Non se n'è fatto nulla, però, perché non ci sono state uscite. Ma a gennaio sarà diverso. Lucca è destinato ai saluti, come Lang, e il Napoli si farà trovare pronto per i sostituti.
Napoli, nel mirino per gennaio c'è Varela
L'investimento condurrebbe al Monza, da Gustavo Varela, anni 21, già 9 gol in campionato, uno al Napoli. Recente. Un attaccante completo, la rivelazione della Serie A, un "nove" moderno che svaria su tutto il fronte, che ha tecnica, lavora bene anche fuori dall'area di rigore, lega i reparti. Il Napoli ha già avuto diversi colloqui coi suoi agenti che sono gli stessi di Rafa Marin e Alisson. Manna ha raccolto tutte le info necessarie ed è in attesa di capire quale sarà la richiesta del Monza. Che al momento sfrutta anche l'inerzia positiva (i gol potrebbero aumentare ancora) e la concorrenza, che non manca. Un'asta potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino. Su Varela, infatti, ci sono anche diversi club stranieri e poi c'è il Benfica che potrebbe pareggiare eventuali offerte: a quel punto, toccherebbe a Varela decidere del suo futuro.
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