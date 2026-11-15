Napoli, Cacciamani e Varela per gennaio: gli scenari di mercato

NAPOLI - La scelta non è solo tra due profili ma tra due strategie: l'investimento per oggi e per domani oppure l'occasione del momento, un'opportunità da cogliere. Il ds Manna sfoglia la margherita, in attacco, e riflette sulla scelta della punta da affiancare a Hojlund. Il Napoli non sta cercando solo un altro centravanti ma un giocatore che possa giocare anche con Rasmus, che possa essere la sua spalla, un alleato del gol. Per migliorare i numeri offensivi e dare maggior peso all'attacco. Allegri in estate sperava di poter abbracciare Gabriel Jesus. Era stato individuato come soluzione ideale per completare il reparto. Avrebbe potuto agire anche con Hojlund. Non se n'è fatto nulla, però, perché non ci sono state uscite. Ma a gennaio sarà diverso. Lucca è destinato ai saluti, come Lang, e il Napoli si farà trovare pronto per i sostituti.