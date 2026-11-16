Da Varela e Cacciamani a Zirkzee e Gittens: tutti i nomi del mercato del Napoli

Una mezzala e una punta, volendo anche un esterno se uno tra Lang e Neres andrà via: tre colpi a gennaio per rinforzarsi inaugurando il restyling con vista sulla prossima estate. Questa la strategia del ds Manna che si lega, però, anche alle uscite. Incastri inevitabili per motivi economici e di liste. Gli obiettivi, comunque, sono chiari: Varela per l’attacco, Cacciamani la tentazione a sinistra, Coulibaly il sogno a centrocampo. Cos’hanno in comune questi profili? Sono tutti under, dunque non occuperebbero posto in Serie A, e hanno un costo elevato. Ma gennaio è il mese delle sorprese. Tutto è possibile.

Da Varela a Zirkzee: i nomi in attacco

Varela ha già sorpreso tutti in A. Giovanissimo, 21 anni, in pochi mesi ha segnato 9 reti in campionato, 11 in 11 partite totali. Per questo il Monza chiede tanto, almeno 30 milioni, forse 35, e il prezzo potrebbe ancora lievitare in caso di nuovi gol e, soprattutto, della concorrenza. Manna si è portato avanti, ha già avuto diversi colloqui con gli agenti (gli stessi di Rafa Marin e Alisson Santos) e sta provando a mettere la freccia. In alternativa, in prestito, occhio a Zirkzee dello United, che però ha appena cambiato allenatore: il suo futuro passerà dalle nuove gerarchie di Pochettino. Costa tanto anche Mamadou Coulibaly, anni 22, stellina del centrocampo del Monaco. Costo: 40 milioni. Tanti, troppi. Ma il Napoli vuole provarci, anche perché sa che il club francese aprirà all’addio e trattare può anche significare venirsi incontro. Sarà più difficile farlo col Torino, dove gioca Alessio Cacciamani (19). Si è già mosso De Laurentiis in prima persona. In estate il Toro chiese 20 milioni alla Roma, ora - dopo l’exploit dell’esterno sinistro in A - il prezzo potrebbe essere raddoppiato. Sempre a sinistra, nel mirino Jamie Bynoe-Gittens (22) del Chelsea in prestito. KDB. In Olanda, intanto, si lavora per il super colpo. Kevin De Bruyne nel mirino del Psv è una suggestione anche mediatica cavalcata da giorni dalla stampa locale. La possibilità di riavvicinarsi a casa è un tema, uno dei motivi - dicono - che potrebbe spingere il giocatore ad accettare. Il Napoli, intanto, non cambia idea. Resta fermo sulla sua posizione: KDB non è sul mercato, però il Psv ci proverà e farà di tutto per convincere ADL e servono argomenti seri. Per far spazio al belga, sta anche provando a cedere Dennis Man, ex Parma.