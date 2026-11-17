E ora, silenzio: si gioca. Il pallone sta per tornare al centro del villaggio e Kevin De Bruyne, oggi, ricomincerà ad allenarsi con la squadra: lui e Vergara sono i primi nazionali che Allegri ritroverà verso il Torino. In Nations League ha trascinato il Belgio contro la Turchia e l’Italia segnando e propiziando l’aggancio al secondo posto alle spalle della Francia; poi, ha degnamente accompagnato il passo d’addio alla nazionale del suo caro amico Lukaku e per finire s’è messo in viaggio per Napoli. La città di una gioia sportiva da ritrovare in tre partite e 9 punti da collezionare in serie contro Toro, Sassuolo e Lecce. Mica facile, ci mancherebbe, ma alla squadra servono come il pane tre vittorie per trovare la continuità smarrita prima ancora di cominciare e soprattutto per scalare la classifica.

In mezzo ci sarebbe anche la tappa di Champions a Manchester, sponda City, il regno di King Kev: la settimana che sta per cominciare, tra sabato e il prossimo martedì, offrirà emozioni forti e forzate considerando che, come dichiarò lui stesso in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio alla vigilia dei sorteggi, avrebbe evitato volentieri il secondo viaggio nel suo magnifico passato in poco più d’un anno. Il primo, a settembre 2025, fu doloroso e beffardo: durò 26 minuti, giusto il tempo dell’espulsione di capitan Di Lorenzo e della sostituzione. Ma il destino è così, ha idee sempre chiare. Un po’ come quelle del Napoli: da quando è partito per la Nations non s’è parlato d’altro che del suo addio a gennaio, direzione Psv , una manciata di chilometri dalla casa di famiglia in Belgio, nelle Fiandre Orientali. Il fatto, però, è che Eindhoven dista 1.770 chilometri da Napoli, davvero un bel po’. Tradotto: il club non ha intenzione di cedere De Bruyne e anzi punta su di lui per rinnovare le ambizioni di una stagione da rimettere in sesto al volo. E se non sarà il giocatore a chiedere di cambiare aria con sei mesi di anticipo dalla scadenza del contratto, tutto resterà inalterato.

De Bruyne, che succede a giugno?

Tra l’altro, la richiesta iniziale del Psv guardava alla fine di questa stagione: i dirigenti olandesi hanno provato a capire se il Napoli fosse intenzionato a esercitare l’opzione di rinnovo automatico per il terzo anno. E poi, trovandosi in ballo, hanno preso informazioni anche in ottica invernale, salvo poi scoprire che il club azzurro non è intenzionato a cederlo. Il clamore mediatico è stato notevole e in Olanda sono tutti convinti che il Psv ci proverà ancora a gennaio, e così il rientro di De Bruyne dopo il periodo trascorso in nazionale a dribblare avversari e rumors sarà fondamentale per fare chiarezza.

Comanda De Bruyne

KDB, finora, è stato sempre tra i migliori e insieme con McTominay il migliore di una prima parte di stagione con poche gioie ma piena di difficoltà. Fisicamente sta benissimo: a 35 anni corre come un ventenne, gioca con energia e il resto è la solita classe pura. Regista, mezzala o trequartista non importa: in campo comanda lui. È in forma e giustamente soddisfatto di sé stesso dopo il grave infortunio di un anno fa. Magari con qualche vittoria torneranno anche il sole e i sorrisi necessari per scaldare l’inverno e sciogliere il mercato. Per cambiare aria c’è tempo. La priorità è cambiare la classifica.