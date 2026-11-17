Sarà un mercato articolato. Certamente non facile, come sempre nelle sessioni invernali, ma anche di difficile lettura: molto - e forse anche di più - dipenderà da come il Napoli arriverà in Serie A e nelle coppe alle porte di gennaio e il resto non potrà prescindere dalle uscite. La situazione di Lang, paradossalmente in crescita sul campo, è precipitata a un passo dalla sosta, nel giorno della sua miglior prestazione: la lite a distanza con i tifosi delle curve nel bel mezzo della partita con la Lazio, conclusa con gli insulti e l’invito perentorio a cambiare aria al novantesimo, è un macigno difficile da spostare. E così, si vedrà: la sua situazione sarà affrontata con l’Ajax, interessato a Noa già in estate, e magari con il solito Galatasaray. Ma non solo: gli estimatori non mancano.