Napoli, esterni in uscita: ci sono due nomi per sostituire Lang e Neres
Sarà un mercato articolato. Certamente non facile, come sempre nelle sessioni invernali, ma anche di difficile lettura: molto - e forse anche di più - dipenderà da come il Napoli arriverà in Serie A e nelle coppe alle porte di gennaio e il resto non potrà prescindere dalle uscite. La situazione di Lang, paradossalmente in crescita sul campo, è precipitata a un passo dalla sosta, nel giorno della sua miglior prestazione: la lite a distanza con i tifosi delle curve nel bel mezzo della partita con la Lazio, conclusa con gli insulti e l’invito perentorio a cambiare aria al novantesimo, è un macigno difficile da spostare. E così, si vedrà: la sua situazione sarà affrontata con l’Ajax, interessato a Noa già in estate, e magari con il solito Galatasaray. Ma non solo: gli estimatori non mancano.
Da valutare anche l’evoluzione della storia di Lorenzo Lucca, sommerso di fischi dal Maradona prima ancora di entrare contro la Lazio e certamente al centro di una situazione ambientale e tecnica molto delicata: la partita con il Toro in agenda sabato, ancora al Maradona, fungerà anche da test, ma l’idea di fischiarlo come un avversario prima di toccare un solo pallone non aiuterà a scuoterlo. Questo è certo. E ancora: da capire anche cosa accadrà con Neres, ormai sulla via del rientro ma anche in ballo in una lista di potenziali partenti. Ha qualche richiesta in Brasile, casa sua, e non è mica detto che a gennaio non la colga al volo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS