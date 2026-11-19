Pedro Morisco , ventiduenne portiere del Coritiba di un metro e novantuno, da qualche mese sta davvero guardando il mondo dall'alto: ha prima conquistato l'attenzione del ct Carlo Ancelotti , che da ottobre lo ha già convocato due volte per le amichevoli della Seleçao, e poi quella di un po' di club molto prestigiosi. In Brasile: Flamengo, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino , tanto per citare qualche nome. In Europa: soprattutto spagnoli, inglesi e tedeschi. E in Italia: dall'altra parte del globo parlano di Juve e Atalanta in passerella, ma soprattutto di Napoli. Secondo Jovem Pan Curitiba, la società di De Laurentiis sarebbe in vantaggio nella corsa a uno dei talenti evidentemente più interessanti del Paese.

Pedro compirà 23 anni il 10 gennaio e nell’ultimo periodo ha evidentemente spiccato il volo, tanto da finire nella lista dei convocati di Carletto per il rinnovamento della nazionale brasiliana. Nato a Curitiba, Stato del Paranà, Morisco è cresciuto nel Coritiba scalando tutte le gerarchie e arrivando fino alla Seleçao. Non s’è mai mosso da casa. Ma ora è sulla bocca e sui taccuini di tanti. Il suo club ha intenzione di superare per valore la cessione record di Igor Paixão, venduto nel 2022 al Feyenoord per 8 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, e infatti ha già rifiutato offerte comprese tra 7,5 e i 9 milioni di euro (tra 47 e 56 milioni di reais brasiliani). Il Coritiba detiene il 70% dei diritti economici, mentre il restante 30% appartiene al Trieste Futebol Clube , storico club dilettantistico di Curitiba fondato da immigrati italiani nel 1937. È sul campo del quartiere Santa Felicidade che Morisco ha tirato e parato i primi palloni.

Il contratto di Pedro

Storia e origini e parte, il fatto interessante è un altro. Molto attuale: il contratto di Pedro scadrà a dicembre 2027 e i suoi agenti hanno già comunicato al Coritiba l’intenzione di non rinnovare e di cambiare aria. E ciò significa che a partire da luglio 2027, e dunque tra otto mesi, Morisco potrà firmare un pre-contratto a parametro zero, da svincolato, con qualsiasi altra squadra. Il braccio di ferro non conviene al club del Paranà, è ovvio, ma allo stesso tempo i legami sono molto solidi sin da quando Pedrito era giovanissimo. La sua agenzia sta lavorando. È inevitabile: il momento è propizio e Morisco, due presenze da titolare con il Brasile nelle amichevoli giocate tra ottobre e il ciclo degli ultimi giorni, è diventato un’occasione. Una chance che il ds Manna ha affrontato martedì faccia a faccia al centro sportivo di Castel Volturno con Decio Berman, uno dei suoi agenti. Situazione in evoluzione, concorrenza agguerrita.

La situazione di Meret

Tra l’altro, anche il Napoli dovrà affrontare un discorso contrattuale: con Alex Meret, in scadenza a giugno e ancor prima di Morisco autorizzato a legarsi da svincolato ad altri club in assenza di rinnovo. Da gennaio, per la precisione. Alex, fatalità, è arrivato al Napoli nel 2018, proprio con Ancelotti, e dopo nove stagioni ha già detto di essere anche disposto a rinnovare. L’altro portiere big della rosa, Vanja Milinkovic-Savic, andrà invece in scadenza nel 2029. C’è tempo. Il suo primo pensiero? Di certo la sfida di sabato con il Torino, da illustre ex.