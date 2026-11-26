Mercato Napoli, due acquisti a gennaio: ecco i nomi sulla lista
Toro infilzato, City graziato. Tre punti in campionato e un altro insperato nella tabella di marcia verso il playoff di Champions: Massimiliano Allegri sta dimostrando di essere il miglior amico di sé stesso. Il Napoli ha cominciato molto bene il ciclo cruciale di otto partite che, fino alla sosta di Natale che scatterà dopo l'ultima del 20 dicembre contro l'Atalanta, decideranno il destino in campo sportivo e sul mercato. Due elementi strettamente e inevitabilmente connessi: una campagna mirata di rafforzamento, fondamentale già da giugno per immettere nuova linfa, energia e forze fresche soprattutto in attacco, ora è divenuta necessaria. Ma ovviamente tocca a De Laurentiis pigiare il tasto che dovrà mettere in moto il meccanismo, dopo la scelta di limitare a Favasuli e al prestito di Badiashile le operazioni estive: servono un centrocampista e quell'attaccante che Max ha chiesto invano fino all'ultimo giorno utile di agosto.
Noa forza la mano
Tra l'altro, il raggio di azione si sta stringendo: fino a poche settimane fa si parlava anche di un esterno, ma dopo quanto registrato tra Lazio, Torino e City in termini di rendimento, il club è pronto a togliere Lang dal mercato. La nuova indicazione è puntare forte su un giocatore che Allegri ha rigenerato. Bravo l'allenatore ma anche Noa: ha cambiato mentalità e marce, lo vedi come entra nelle partite e con quale spirito si sacrifica. Gioca per la squadra, fa due fasi - vedi l'azione del gol contro il Toro - e non canta più per sé davanti allo specchio. La contestazione delle curve, i fischi e gli insulti generati da quello che lui stesso ha definito un equivoco dopo la sfida contro la squadra di Gattuso, evidentemente lo hanno indurito, stuzzicandone l'orgoglio. Finora, diciamola bene, non aveva seminato granché. Ma da qualche settimana la storia è cambiata. In attesa di risolvere i problemi ambientali, cosa che a suo dire non lo scalfiscono, l'intenzione è cavalcare l'onda. Il primo acquisto di gennaio è lui, con la benedizione di Adl. Ma non può finire così.
Il piano
La tempesta, soprattutto dopo il prestigioso pareggio contro il City che ha comunque riempito la notte azzurra di rimpianti, sembra ormai alle spalle. Ma la legittima soddisfazione per il punto che ha rilanciato sia le ambizioni di qualificazione, sia l'orgoglio del Napoli, non deve ingannare o alimentari scenari ingannevoli: la squadra, senza dieci elementi tra infortuni (sette), squalifiche (una) e fuori lista Uefa (due) ha compiuto un'autentica impresa. A maggior ragione se si pensa che contro Haaland e soci hanno iniziato la partita dieci uomini sugli undici che, appena tre giorni prima, avevano costruito la vittoria contro il Torino. Lang, l'unica novità. Ma ora Allegri ne aspetta altre due a gennaio, in attesa di sciogliere definitivamente il nodo-De Bruyne: un centrocampista, e in quest'ottica piace Patrick Zabi, 20 anni, giovane colosso del Paris Fc e della Costa d'Avorio; e un attaccante, magari un tipo come Seba Esposito, 24 anni, proprietà Cagliari in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto, o magari Joshua Zirkzee, olandese di 25 anni che potrebbe lasciare lo United in prestito. Il Napoli monitora (c’è anche la Juve) anche Gustavo Varela, che il Monza però quota 30 milioni. Si vedrà, è ancora presto. E tra l'altro sono tutti in attesa delle chance che verranno fuori in Premier. Napoli compreso.
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