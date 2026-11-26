Toro infilzato, City graziato. Tre punti in campionato e un altro insperato nella tabella di marcia verso il playoff di Champions: Massimiliano Allegri sta dimostrando di essere il miglior amico di sé stesso. Il Napoli ha cominciato molto bene il ciclo cruciale di otto partite che, fino alla sosta di Natale che scatterà dopo l'ultima del 20 dicembre contro l'Atalanta, decideranno il destino in campo sportivo e sul mercato. Due elementi strettamente e inevitabilmente connessi: una campagna mirata di rafforzamento, fondamentale già da giugno per immettere nuova linfa, energia e forze fresche soprattutto in attacco, ora è divenuta necessaria. Ma ovviamente tocca a De Laurentiis pigiare il tasto che dovrà mettere in moto il meccanismo, dopo la scelta di limitare a Favasuli e al prestito di Badiashile le operazioni estive: servono un centrocampista e quell'attaccante che Max ha chiesto invano fino all'ultimo giorno utile di agosto.

Noa forza la mano Tra l'altro, il raggio di azione si sta stringendo: fino a poche settimane fa si parlava anche di un esterno, ma dopo quanto registrato tra Lazio, Torino e City in termini di rendimento, il club è pronto a togliere Lang dal mercato. La nuova indicazione è puntare forte su un giocatore che Allegri ha rigenerato. Bravo l'allenatore ma anche Noa: ha cambiato mentalità e marce, lo vedi come entra nelle partite e con quale spirito si sacrifica. Gioca per la squadra, fa due fasi - vedi l'azione del gol contro il Toro - e non canta più per sé davanti allo specchio. La contestazione delle curve, i fischi e gli insulti generati da quello che lui stesso ha definito un equivoco dopo la sfida contro la squadra di Gattuso, evidentemente lo hanno indurito, stuzzicandone l'orgoglio. Finora, diciamola bene, non aveva seminato granché. Ma da qualche settimana la storia è cambiata. In attesa di risolvere i problemi ambientali, cosa che a suo dire non lo scalfiscono, l'intenzione è cavalcare l'onda. Il primo acquisto di gennaio è lui, con la benedizione di Adl. Ma non può finire così.