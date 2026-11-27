Un rinforzo in mediana, al centro del campo. Se lo aspetta Allegri, è nei piani del ds Manna e il club è da tempo al lavoro per individuare il profilo perfetto che andrà individuato rispettando esigenze tecniche e parametri economici. Patrick Zabi, anni 20, di proprietà del Paris FC, è finito nei radar e piace per diversi motivi. L'età, che sa di futuro assicurato, ma anche le doti, le qualità tecniche e quella fisicità che servirebbe, soprattutto con Anguissa che si avvia verso la fine della sua avventura napoletana. A gennaio oppure a giugno a scadenza, si vedrà. Dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno. Aspettando di capire cosa accadrà, poi, con De Bruyne.

Zabi , intanto, intriga parecchio: ivoriano del Paris FC, ha Pogba come idolo e nell'ultimo turno di Ligue 1 ha segnato il suo primo gol in campionato. Classe 2006, piede destro, un metro e novantuno, forza fisica, agilità. In Francia da tempo sono convinti sia destinato a una grande carriera. Se ne parlava già quando era al Rennes che un anno fa lo ha ceduto al Paris FC per una ventina di milioni. Altro nome che intriga è quello di André , anni 20, brasiliano del Corinthians che ha già raccolto due presenze nelle ultime due amichevoli contro Giappone e Singapore con Ancelotti. Un tuttocampista di qualità che ha fiuto del gol e grande dinamismo in mediana. E costi elevati. Però il giocatore è apprezzato ed è nell'elenco dei profili seguiti.

Tutto sulla punta

A gennaio un centrocampista ma anche una punta. Servono gol al Napoli, con Lucca in uscita. Lang, invece, non più: il club sta per toglierlo dal mercato. Per il ruolo di centravanti, la scelta è ampia: Gustavo Varela (21) ha tutto per affiancarsi a Hojlund, ma costa tanto (30 milioni almeno la valutazione del Monza) e c'è concorrenza. In Italia ci pensa anche la Juve. E allora il ds Manna sonda anche altre piste e guarda in Premier, dove ci sono spesso occasioni. Allo United, ad esempio, può liberarsi in prestito Joshua Zirkzee (25): ha già giocato con Hojlund a Manchester, conosce benissimo il campionato italiano e ha voglia di provare un'esperienza altrove. Nel Napoli di Allegri può agire da prima o seconda punta. Quindi al posto di Hojlund ma anche al suo fianco, volendo. La duttilità è anche uno dei pregi di Sebastiano Esposito (24), rivale del Napoli tra due giorni. Punta o esterno, già nel giro della Nazionale di Mancini, Esposito è di proprietà del Cagliari ma il Sassuolo può riscattarlo per 11 milioni.

I nomi sulla lista

Ma il ds Manna è sempre attivo e, oltre al centrocampista e alla punta, sonda il mercato senza limiti, pensando a gennaio ma anche al futuro. Nella lista dei preferiti, in pole per la porta c'è sempre il brasiliano Pedro Morisco, 22 anni del Coritiba in scadenza nel 2027: da luglio prossimo, dato che non rinnoverà, può anche firmare un pre-contratto a zero da svincolato. E sugli esterni, Alessio Cacciamani (19) del Torino è un gioiellino che intriga molto Adl. Il patron del Napoli si era mosso in prima persona nelle scorse settimane: a prescindere da gennaio, un nome che piace molto.