ROMA - Con lo splendido goal del momentaneo 1-1, Stephan El Shaarawy ha eguagliato la leggenda Bruno Conti per numero di reti. Sono ben 48 . Il 'faraone' ha festeggiato sul suo profilo Instagram il personale risultato con un simpatico fotomontaggio: insieme in una foto con indosso la maglia della Roma della stagione 1986-87. Dopo il rientro in giallorosso nello scorso mercato di gennaio, El Shaarawy si è sempre messo a disposizione della squadra senza mai reclamare maggior minutaggio.