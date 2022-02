Roma, occhi su Dest del Barcellona: ecco chi è l’esterno americano

ROMA - La Roma guarda al presente ma anche al futuro , quindi alla prossima stagione. Mourinho e Tiago Pinto sono già alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, per trovare giocatori che possano alzare la qualità in determinati ruoli della rosa. Uno dei nomi finito nella lista del general manager della Roma è Sergino Dest del Barcellona . Il ventunenne statunitense (ma nato ad Almere da padre statunitense e madre olandese) è seguito con attenzione dal club giallorosso che ha già sondato il terreno con il club blaugrana disposto a cederlo la prossima estate per una cifra di circa venti milioni di euro.

La Roma punta Dest del Barcellona: il giocatore vuole Mourinho

Il terzino opera sulla fascia destra, in questa stagione ha totalizzato 22 presenze tra campionato e coppe servendo tre assist. Il ragazzo è stato acquistato dal Barcellona nel 2020, sborsando all'Ajax (nel quale ha giocato anche nelle giovanili) ventuno milioni di euro. In questa stagione ha giocato quasi sempre titolare, ma è stato costretto a fermarsi tra la fine di novembre e l'inizio di gennaio prima per lombalgia, poi per un problema al flessori e infine per Covid. In questo febbraio è tornato titolare, giocando le ultime quattro gare di Liga.

Anche in Nazionale Dest è un titolare inamovibile. Nel 2019 ha anche vinto lo U.S. Soccer Athlete of the Year, premio calcistico assegnato annualmente dalla United States Soccer Federation ai calciatori statunitensi che si sono distinti per le loro prestazioni sportive nella stagione calcistica precedente. La Roma punta Dest per il futuro, il ragazzo ha chiesto informazioni sulla capitale e vedrebbe positivamente il suo approdo a Trigoria per essere allenato da Mourinho.