Roma, occhi su Mile Svilar: ecco chi è il portiere del futuro stimato da Mourinho

Il gm giallorosso, dati i buoni rapporti con la sua ex società (ma di fatto anche per rispetto nei confronti di ogni club che perde un giocatore a zero) starebbe studiando una soluzione affinché il Benfica possa trarre comunque qualche beneficio dal trasferimento del suo portiere. Si valuta quindi l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita di Svilar. Josè Mourinho potrebbe dunque ritrovare il portiere che aveva affrontato con il Manchester United nel 2017, quando ne rimase impressionato: "Questo è un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto", aveva detto lo Special One. Ma la Roma, per accaparrarselo, dovrebbe battere la concorrenza: per Svilar si registrano diverse offerte da parte di alcuni club portoghesi e non solo.