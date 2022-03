Roma, c'è un'opportunità dalla Russia: Gbamin del Cska Mosca

ROMA - Sergio Oliveira e Maitland Niles subito a Roma. E gli altri rinforzi? A giugno. La Roma ha chiuso il mercato invernale con questa strategia, rimandando alla prossima estate il completamento delle operazioni in entrata. La guerra, però, ha condotto la Fifa a una decisione storica: i calciatori tesserati in Ucraina e in Russia potranno liberarsi (da oggi e fi no al 7 aprile) fi rmando contratti fi no al 30 giugno 2022. Nessuno scippo né sciacallaggio, ma semplici prestiti per permettere agli atleti di continuare a lavorare altrove. Quindi, Tiago Pinto avrà quattro settimane per trattare eventualmente dei profili utili alla causa giallorossa.