"Roma, occhi su Musonda: si svincola dal Chelsea"

ROMA - La Roma progetta già il mercato estivo. Il club giallorosso sta cercando nuovi elementi per rinforzare la squadra di Mourinho: difesa, centrocampo e attacco, tanti obiettivi per riuscire ad alzare la qualità della rosa per essere sempre più competitiva. Come riportato da Goal, l'ultimo nome finito sul taccuino di Tiago Pinto, è quello di Charly Musonda. Il 25enne belga ha il contratto in scadenza la prossima estate e ha fatto sapere di non rinnovare il contratto con i Blues. Su di lui ci sono molte squadre tra cui anche l'Hellas Verona, ma Mourinho, che lo ha visto crescere a Stamford Bridge, pare abbia stabilito un rapporto diretto con il ragazzo per provare a portarlo nella Capitale.