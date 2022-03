Roma, Maitland-Niles fin qui è un flop: tante panchine, il riscatto è lontano

ROMA - Maitland-Niles fin qui non si è rivelato il rinforzo di mercato all’altezza delle aspettative. L'esterno inglese in prestito dallArsenal era arrivato nei primi giorni di gennaio per rinforzare la Roma di Mourinho e renderla più forte, e così sembrava anche dopo le sue prime partite in giallorosso, con prestazioni solide e quella giusta personalità per aiutare una squadra formata da tanti giovani. Poi improvvisamente un blackout , e adesso Maitland-Niles vede il campo col contagocce e al momento sembra essere fuori dai piani di Mourinho.

L’esterno inglese dopo appena due giorni dal suo sbarco nella capitale si era presentato subito titolare all’Olimpico contro la Juventus, tutto sommato mostrando una buona condizione atletica e strappando la sufficienza in una partita persa clamorosamente dai giallorossi. Novanta minuti anche nel match successivo contro il Cagliari, poi da lì la lenta retrocessione verso la panchina fino alla totale sparizione dalla scena. Dopo quattro partite giocate dal primo minuto, ma venendo sostituito o all’intervallo o nei primi minuti del secondo tempo, sono arrivate le panchine contro Inter (Coppa Italia), Spezia, Atalanta, Udinese e Lazio. Senza mai entrare in campo. Il giocatore in prestito secco dall’Arsenal non scende in campo da ventiquattro giorni, tanti per essere un acquisto invernale arrivato per dare esperienza ma anche un’alternativa in più a Mourinho per le fasce. Inevitabilmente gli spostamenti sulla destra e sulla sinistra non lo hanno aiutato ad adattarsi, ma in ogni prestazione il ventiquattrenne non ha mai mostrato quella sicurezza di cui necessita in questo momento Mourinho per risalire la classifica. Il giocatore è arrivato in prestito secco, difficilmente la Roma cercherà di intavolare una trattativa per portarlo nella capitale a titolo definitivo.