Roma, tra Ibanez e Kumbulla è sprint per il futuro

Flussi di cassa, operazioni in entrata e necessità di portare a casa delle plusvalenze per sistemare i conti sono elementi che a giugno peseranno nei ragionamenti di mercato della Roma , facendo presupporre che qualcuno tra gli attuali difensori farà le valigie. Considerati i 33 anni da compiere e la storia clinica - ma anche l'esperienza in campo internazionale - Chris Smalling appare il meno indiziato a lasciare la Capitale. Hanno invece tanto mercato, per ragioni diverse, Kumbulla, Mancini e Ibañez .

Mancini dovrebbe restare alla Roma

Gianluca Mancini ha giocato il playoff Mondiale contro la Macedonia. Mancavano Bonucci e Chiellini, ma il fatto che il centrale della Roma abbia preso uno dei due posti la dice lunga sul fatto che potrebbe diventare un punto di riferimento in azzurro. La necessità di rifondare la Nazionale è evidente, così come l'età dei due leader sopra citati. Anche Mourinho non rinuncia mai al “Mancio”, nonostante un'annata tra alti e bassi: il 25enne ha saltato solo tre gare in campionato, ma tutte per squalifica (18 ammonizioni in stagione, più un rosso) e rappresenta un fedelissimo dello Special One. Uno di quelli da cui ripartire, insomma. Quelli considerati “a rischio” sono quindi i difensori più giovani in rosa.

Kumbulla e Ibanez: un posto per il presente e il futuro della Roma

Marash Kumbulla dà la sensazione di essere un fiore che sta sbocciando. Dopo un inizio complicato, complice il disastro di Bodo in Conference, alla fine del 2021 l'albanese è salito nell'indice di gradimento del suo allenatore, giocando di recente 4 partite di fila in A (Sassuolo, Verona, Spezia e Atalanta) approfittando proprio dell'infortunio di Ibañez. La distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro ha rallentato invece la crescita dell'ex Atalanta (tra i più utilizzati in rosa), rientrato dal 1' proprio a Udine nella domenica in cui Kumbulla è stato fermato per squalifica dal giudice sportivo. Oltre a contendersi una maglia da qui alla fine del campionato, potrebbero essere quindi Kumbulla (classe 2000) e Ibañez (1998) a giocarsi la permanenza. Le caratteristiche dei due sono ovviamente diverse: più tecnico e fisico l'albanese, più rapido e “cattivo” agonisticamente il brasiliano. Sono entrambi dei bravi marcatori e il primo round l'ha vinto Roger, titolare nel derby stravinto dai giallorossi.