La Roma riscopre Smalling: il rinnovo di contratto è possibile

ROMA - Nelle ultime sette giornate la Roma ha incassato soltanto un gol su azione, da Molina dell’Udinese, e tre in totale. Non può essere merito di un solo difensore, evidentemente. Ma c’è molto di Chris Smalling nella nuova solidità della squadra. Superati i problemi fisici, recuperata una condizione atletica corretta, Smalling è tornato il giocatore dominante che a Trigoria avevano ammirato nella prima stagione italiana. Non sorprende perciò che Tiago Pinto abbia ricevuto nelle scorse settimane il procuratore per parlare del futuro: il contratto scade nel 2023 e non è stato ancora rinnovato. Una delle ipotesi sul tavolo è il prolungamento di due anni con stipendio ridotto: non più i 3 milioni più bonus di adesso ma una cifra fissa inferiore però garantita fino al 2025. Smalling, che a novembre compirà 33 anni, è tentato di continuare la carriera alla Roma, dove si è ambientato benissimo. E la presenza di Mourinho è per lui una garanzia di crescita: entrambi hanno vinto il loro ultimo trofeo nel 2017, con il Manchester United, e sperano di ripetersi a Roma.