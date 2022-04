Veretout e Sergio Oliveira verso l’addio: la Roma cerca il regista per Mourinho

ROMA - Due punti su ventiquattro contro le prime quattro. Entrambi contro il Napoli di Spalletti che si sta squagliando. C’è un gap evidente che la Roma deve colmare rispetto alle migliori squadre del campionato, di cui José Mourinho ha parlato con la solita chiarezza dopo la sconfitta contro l’Inter: "Noi non possiamo comprare Gosens per la panchina, dobbiamo fare crescere i giovani come Zalewski ". La constatazione sembra un indizio sulle strategie future dei Friedkin , che hanno investito oltre mezzo miliardo di euro senza riuscire a riportare la squadra in Champions League. Con la tagliola del fair play finanziario di nuovo attiva, la società deve sistemare i conti piuttosto in fretta calmierando gli ingaggi e producendo plusvalenze. Questo non significa che la Roma non si muoverà sul mercato con l’obiettivo di migliorarsi. Ma la società, come Mourinho sa bene, sarà obbligata a rispettare i parametri finanziari non più derogabili.

Le uscite della Roma

Un supporto verrà dalle partenze già sicure: tra Pau Lopez, Ünder, Kluivert e probabilmente Florenzi entreranno circa 35 milioni, la metà dei quali andrà girata al Verona per il riscatto obbligato di Marash Kumbulla. Un altro addio pressoché scontato è quello del portiere Olsen, che ha ancora un anno di contratto con la Roma e ora sta facendo la riserva all’Aston Villa. Ma i tagli di Tiago Pinto non si fermeranno qui: detto che Davide Santon, in scadenza di contratto, alleggerirà il bilancio di 3 milioni lordi, nell’organico della prossima stagione non ci dovrebbe essere spazio per Jordan Veretout, ormai degradato da Mourinho. Per lui però, a parte un interessamento del Marsiglia, non sono arrivate offerte appetibili. Veretout, che ha rotto con la società per la questione del contratto, può fruttare una decina di milioni. Sergio Oliveira, per il quale sembrava avviato il riscatto dal Porto, potrebbe invece non essere comprato. Senza parlare di Maitland-Niles che alla Roma non ha aggiunto niente e tornerà all’Arsenal.