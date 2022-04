Calciomercato Roma, la verità su Zaniolo, Dybala, Matic e Maxime Lopez

Il nodo principale del mercato della Roma riguarda Zaniolo. Che di fronte a un’offerta da 50 milioni può lasciare la Roma. Sarebbe una scelta strategica ed economica, che non tradirebbe la filosofia iniziale della proprietà: trattenere i giocatori più importanti. Se Zaniolo andrà via, sarà perché la Roma non lo ha considerato al livello dei migliori. Così si spiega anche la ritrosia a discutere il rinnovo del contratto. Non è questo il momento per parlarne, Tiago Pinto vuole prima esplorare il mercato. E a proposito di cessioni, dovrà piazzare anche Viña e Shomurodov che sono stati pagati tanto (oltre 30 milioni complessivi) e non hanno funzionato. Può partire anche un difensore, forse Ibañez o forse Kumbulla, soprattutto se Mourinho decidesse di riprendere il filo del 4-2-3-1.