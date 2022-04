Sadiq sogna il ritorno a Roma: "È la mia seconda casa, mi è rimasta nel cuore"

ROMA - Umar Sadiq sogna un ritorno alla Roma. L'ex attaccante giallorosso, ora all’Almeria, è stato intervistato da Tribal Football parlando anche del suo futuro: “La Roma è la mia seconda casa. Lì c’è la mia casa e la mia famiglia, mi regala sempre una grande atmosfera e per me rappresenta tanto. Non possiamo conoscere il futuro, ma per ora devo rimanere concentrato sulla mia carriera all’Almeria. Anche il Partizan è una squadra che mi resta nel cuore, mi ha voluto quando nessuno mi voleva. Ero in una situazione molto difficile e mi ha fatto tornare nel calcio, tutto quello che ho è amore per il Partizan“. Sadiq ha poi parlato di Felix e della sua esplosione in giallorosso: "Sta facendo bene e sono sicuro che darà molto alla Roma. Deve solo continuare a essere umile e continuare a imparare".