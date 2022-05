“La Roma cerca rinforzi sulle fasce: interesse per Aaron Wan-Bissaka“

ROMA - Nome nuovo per le fasce difensive della Roma. Stasera una partita fondamentale contro il Leicester, ma il mercato non dorme mai e dall'Inghilterra rilanciano dell'interessamento di Tiago Pinto per un giocatore del Manchester United. Secondo quanto riferito da The Sun, il club giallorosso sarebbe infatti interessato ad Aaron Wan-Bissaka, laterale classe '97 in uscita dai Red Devils con l'arrivo di Erik ten Hag in panchina.