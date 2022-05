Totti "corteggia" Dybala: i like fanno scatenare i tifosi della Roma

ROMA - "Dybala è un campione, scende in campo con un’altra testa rispetto agli altri". Francesco Totti non ha mai nascosto la sua stima per la Joya che ieri ha salutato i tifosi della Juventus nella sua ultima partita allo Stadium. L'attaccante argentino lascerà i bianconeri, il suo futuro non è ancora certo e diversi club, tra cui Inter e Roma , stanno seguendo le sue tracce per provare ad assicurarsi un campione a parametro zero.

Totti "corteggia" Dybala: i like social accendono i tifosi

"Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro". Il post di Dybala sui social ha immediatamente raccolto una pioggia di like tra i tifosi ma anche tra gli estimatori del ventottenne. Tra questi anche Totti: diversi like - anche da parte di Zaniolo - negli ultimi post Instagram del numero dieci bianconero, per i tifosi definiti anche "sospetti". Perché i 'mi piace' della bandiera giallorossa - sempre presente all'Olimpico per i match della Roma - per alcuni sono dei veri e propri segnali di corteggiamento verso Dybala per portarlo al Fulvio Bernardini.

"Cosa serve alla Roma per crescere? Semplice, i campioni", aveva dichiarato l'ex capitano giallorosso pochi giorni fa. Ecco, Dybala sarebbe l'elemento perfetto per aiutare il progetto di Mourinho: il tecnico e Tiago Pinto stimano la Joya, lo stesso Marotta che può contare su un'Inter già strutturata e competitiva. Per i tifosi giallorossi allora è necessario qualsiasi aiuto per portare Dybala a Trigoria, tanto meglio se arriva da un mito come Totti.