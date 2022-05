La nuova Roma fa la spesa in Premier: la lista di Mourinho e Tiago Pinto

ROMA - Il mercato della Roma sarà molto british. Mourinho vuole pescare ancora nella Premier. Non solo Matic, ma una serie di giocatori che vengono monitorati in vista della prossima stagione. La squadra sarà rinforzata, almeno con un acquisto per ogni reparto. L’allenatore avrà un ruolo fondamentale nella scelta dei giocatori, ma non solo, anche nell’avviare la trattativa. Come ha fatto con Abraham, lo Special One sa essere convincente con il suo carisma. Ma sarà fondamentale partecipare alle coppe nella prossima stagione. I giocatori della Premier si adattano facilmente al calcio del portoghese e possono usufruire dei vantaggi fiscali che derivano dal Decreto crescita.

Mercato Roma, il regista La lacuna più evidente che la Roma si porta dietro dallo scorso anno riguarda il ruolo di regista. Con Darboe e Diawara in uscita, con il rinnovo di Cristante da fare e il riscatto di Sérgio Oliveira in dubbio, la priorità resta il centrocampista centrale. Granit Xhaka ormai è un evergreen, ma ormai le possibilità che lasci l’Arsenal sono veramente poche. Il sogno è Douglas Luiz, 23 anni, in scadenza nel 2023 con l'Aston Villa. Il brasiliano è seguito dalla Roma da almeno due sessioni di mercato. Ha una valutazione di 35 milioni, ma il contratto scade nel 2023 e questo farà abbassare le pretese dell’Aston Villa. Nemanja Matic sembra il più abbordabile. Va per i 34 anni, è in uscita dal Manchester United, grazie a una clausola che gli consente di andare via un anno prima della scadenza, da svincolato. Mourinho lo ha avuto al Chelsea e al Manchester United e lo conosce bene. Così come conosce Diogo Dalot, 23 anni, terzino destro, che era stato accostato alla Roma anche a gennaio. E’ portoghese, ha già fatto un’esperienza in Italia con la maglia del Milan. Nello United è seguito anche Eric Bailly, difensore centrale, ivoriano, 28 anni. Ma le probabilità che lasci Manchester sono minori rispetto a quelle di Dalot, anche se in questa stagione ha giocato pochissimo.