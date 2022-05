Maxime Lopez alla Roma, c'è la formula per chiudere

ROMA - Il lupo nella foto pubblicata dal giocatore, l’endorsement mediatico di Mourinho , i contatti tra le società. Ci sono tutte le premesse per cui la Roma possa presto chiudere l’acquisto di Maxime Lopez , regista francese di origine spagnola del Sassuolo . Le parti si aggiorneranno dopo la finale di Conference League per cercare un accordo. Che a oggi, è bene precisarlo, non c’è. Nessuno dei due club si è impegnato, anche se la Roma ha ottenuto la disponibilità del giocatore al trasferimento: Maxime Lopez guadagna 600.000 euro netti , a Trigoria prenderebbe il doppio più i bonus , un contratto assolutamente alla portata dei Friedkin.

Mourinho ha cominciato a seguirlo nel corso del campionato, valutandone le qualità. Si tratta di un centrocampista poco “fisico”, requisito solitamente richiesto ai giocatori di Mou, ma molto veloce e tecnico, bravo a smistare il pallone e uscire dal pressing davanti alla difesa. Negli ultimi due anni, prima con De Zerbi e ora con Dionisi , è diventato un pilastro del Sassuolo: è il terzo centrocampista della Serie A per minuti giocati, dietro ai soli Candreva e Milinkovic che però hanno caratteristiche diverse. Il Sassuolo ha compreso che questa può essere l’estate giusta per venderlo a un buon prezzo. «Mi chiedete sempre di Scamacca, Raspadori e Frattesi, ma il giocatore che mi hanno chiesto di più finora è Maxime» ha detto l’ad Carnevali in una recente intervista. Tra queste squadre c’è appunto la Roma che ha un vantaggio negoziale da sfruttare: un cartellino prezioso di cui detiene il 30 per cento, quello di Davide Frattesi . Che pure a Mourinho piace ma occupa un ruolo nel quale la Roma si sente abbastanza coperta. In sostanza, la possibilità di arrivare a dama c’è. Bisogna solo intendersi sulle cifre: Maxime Lopez, classe ‘97, costa almeno 15 milioni: possono essere coperti con la rinuncia al diritto su Frattesi e magari con l’inserimento nella trattativa di uno dei tanti giovani d’oro del vivaio romanista.

Matic non convince i Friedkin

Nel frattempo ieri Nemanja Matic, un altro centrocampista per cui Mourinho stravede, ha dato l’addio al Manchester United. È svincolato, non costerebbe quindi niente di cartellino, ma ad agosto compirà 34 anni e guadagna tanto. Per questo non convince i Friedkin, almeno per il momento. Ma siamo solo all’inizio e le tante cessioni che Tiago Pinto proverà a imbastire possono modificare gli scenari: basti pensare che la Roma l’anno scorso si era immaginata con Dzeko e poi a fine agosto si è ritrovata in casa Abraham, senza la disponibilità finanziaria per acquistare il regista chiesto da Mourinho (all’epoca Xhaka).

La lista dei partenti

Tra i partenti, Mourinho ha indicato con i fatti (e in qualche caso con le parole) i nomi di coloro che ritiene sacrificabili: Veretout, Carles Perez, Viña, Shomurodov, Villar, Diawara, Darboe. In più, soprattutto se deciderà di tornare definitivamente al 4-2-3-1, Mourinho lascerà andare anche un difensore centrale, che potrebbe essere sostituito da un mancino come l’argentino Senesi. Un capitolo a parte coinvolge Zaniolo, la cui situazione è legata agli sviluppi del mercato: se arriverà un’offerta intorno ai 40 milioni, ai quali però dovrà essere sottratto il 15 per cento da girare all’Inter, Tiago Pinto si metterà al tavolo a ragionare. A oggi, una tentazione del genere non c’è.