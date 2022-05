Tiago Pinto: "Mkhitaryan non tratta con l'Inter. Dybala? Ora non ne parlo"

Mkhitaryan?

“Ho parlato solo del recupero e non del futuro. Siamo concentrati sul suo recupero per Tirana, conosco la professionalità di Mkhitaryan, è una bugia che sta parlando con l’Inter ne sono sicuro. Sta facendo di tutto per giocare la finale, non sono qui per parlare di mercato, avremo tempo per farlo”.

Totti proverà a convincere Dybala?

“Lo so che tante volte sono noioso per i giornalisti, però sono coerente. Abbiamo questa sfida di essere concentrati per il Torino, il mercato non è un argomento per farci stare concentrati. Dopo mercoledì parleremo di mercato per tre mesi”.