Retroscena Mourinho: la frase detta a Bremer dopo Torino-Roma

ROMA - Gleison Bremer ha chiuso la stagione in anticipo col Torino per infortunio, ieri non ha giocato la sfida contro la Roma ma era in tribuna vicino a Cairo. Il brasiliano a fine partita è sceso in campo per un giro di campo insieme alla squadra e ha avuto modo di parlare anche con Josè Mourinho. Il tencnico gli ha dato il cinque e gli ha chiesto: “Sai già dove giocherai il prossimo anno?”, in portoghese. Bremer gli ha fatto un cenna negativo e lo Special One lo ha incalzato: “Vieni a giocare con noi”, ripetuto più volte. Il difensore ha sorriso prima di salutare Mourinho e proseguire nel giro di campo. Un siparietto che ha acceso i sogni dei tifosi giallorossi che sperano in un corteggiamento della Roma al forte difensore in uscita dal Torino.