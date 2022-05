Roma e Mourinho, la strategia di mercato: è caccia al top player

ROMA - Il mercato della Roma e già cominciato. Mourinho ieri è partito per le vacanze, ma resterà in stretto contatto con Tiago Pinto, che ieri era a Reggio Emilia per seguire la Primavera, che ha conquistato la fi nale battendo la Juventus. Gli operatori di mercato considerano il direttore generale un interlocutore privilegiato. Sanno che i Friedkin faranno un grande colpo, oltre ad altri due acquisti di alto livello. Per il top player non c’è solo Dybala. Mourinho continua a dare la priorità al ruolo di regista, la più grande lacuna della squadra che ha appena vinto la Conference League e che perderà anche Mkhitaryan, l’armeno che sta per firmare per l’Inter e che lo Special One ha utilizzato spesso in quel ruolo in questa stagione.

La suggestione Dybala Il percorso per Dybala è lungo e tortuoso. Innanzitutto perchè l’ex juventino è impegnato in Nazionale e non prenderà una decisione sul suo futuro prima di dieci, quindici giorni. La Roma può giocarsi le sue chance, ma solo se cambiano le condizioni. L’argentino dovrebbe ridurre di molto le sue pretese, considerato che parte da una richiesta di sette milioni di ingaggio. L’Inter è in vantaggio, la via che cerca di percorrere la Roma è strettissima e non si sa dove andrà a finire. Certo, il nome di Dybala crea suggestioni tra i tifosi e non solo. Giovedì nella festa per il centro di Roma è stato Foti, l’assistente di Mourinho arrivato a stagione in corso al posto di Sacramento, a far partire il coro per Dybala. E in questi giorni alcuni giocatori, scherzando ma non troppo, hanno chiesto a Tiago Pinto se fossero concrete le voci riguardanti l’acquisto dell’argentino.