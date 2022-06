Roma, senti l'agente di Zaniolo: "Il Milan? Sarebbe notizia bellissima"

ROMA - Zaniolo e il rebus sul futuro. Il talento della Roma vorrebbe il rinnovo del contratto che la Roma al momento non ha inserito come priorità, mentre intanto si rincorrono le voci su club interessati al suo acquisto. Uno di questi è il Milan che con il cambio prioprietà potrebbe regalare a Pioli un talento da poter far crescere come fatto con Leao. A riguardo ai microfoni di Sportitallia ha parlato Claudio Vigorellli, agente di Zaniolo: "L'interesse del Milan? Sarebbe una bellissima notizia, ma non ne so nulla". Un silenzio strategico oppure ancora nessun contatto con il Milan? Al momento resta soltanto il timore dei tifosi giallorossi di veder partire il numero 22.