Roma, assalto a Isco: arriverebbe a parametro zero

ROMA - Isco , la Roma è pronta. Il giocatore ha già salutato il Real Madrid, può arrivare gratis con un contratto triennale. È stato offerto a Tiago Pinto , che aspetta di avere una comunicazione ufficiale da parte di Mkhitaryan per entrare in azione. L’armeno si è messo d’accordo con l’Inter, ma nell’incontro che ha avuto con il direttore generale non ha comunicato la sua decisione di andare via. Per Mkhitaryan non è facile andare via dalla Roma, il figlio di due anni canta l’inno giallorosso, ma sono due i motivi che spingono l’armeno verso Milano: la possibilità di giocare nella Champions, la sicurezza di un contratto biennale, che differenzia l’offerta dell’Inter da quella della Roma. Il secondo anno in giallorosso sarebbe vincolato a un determinato numero di presenze o al raggiungimento del piazzamento per qualsiasi competizione europea.

La promessa

Mkhitaryan ha già detto sì all’Inter attraverso i suoi procuratori, ma mercoledì la Roma gli ha fatto un’ultima offerta e ha dato 48 ore di tempo al giocatore, che entro oggi dovrà dare una risposta. La società giallorossa ha rilanciato con una proposta di 3,6 milioni netti, più bonus per raggiungere facilmente 4,2 milioni di euro. Inoltre il rinnovo per il secondo anno scatterebbe automaticamente con il cinquanta per cento di presenze nelle partite disputate dalla squadra, oppure con la qualificazione in Europa. Mkhitaryan ha giocato 45 partite nelle ultime due stagioni, raggiungerebbe facilmente il rinnovo automatico. Mercoledì l’armeno non ha comunicato l’accordo con l’Inter, ma ha preso atto del rilancio del club dei Friedkin, che però vogliono giocatori motivati per affrontare la prossima stagione. L’offerta di mercoledì è ultimativa, oggi si saprà tutto, ma all’Inter sono sicuri della promessa di Mkhitaryan. Con lo stesso meccanismo Smalling avrà il rinnovo di contratto automatico in base al numero delle presenze.

Alternativa a Mkhitaryan

Appena Mkhitaryan comunicherà ufficialmente la sua decisione (lo ha già fatto capire ai compagni con i quali appena nove giorni fa ha conquistato la Coppa di Conference League), Tiago Pinto entrerà in azione per Isco. Ieri il club spagnolo ha annunciato il suo addio: «Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a Isco, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia, è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna». Isco ha trent’anni, tre in meno di Mkhitaryan, è un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Jorge Mendes, l’agente di Mourinho, ha proposto il giocatore a Tiago Pinto. I due potrebbero avere un incontro in questi giorni, considerato che il direttore generale della Roma è in Portogallo. La società giallorossa deve valutare i costi dell’operazione, Isco arriverebbe a parametro zero, ma vorrebbe un triennale da top player. In Spagna sono sicuri che l’offerta della Roma arriverà nei prossimi giorni. Il suo agente è alla ricerca di una nuova sistemazione per il giocatore, che cerca una piazza dove riscattarsi dopo le ultime stagioni non proprio positive. Isco ha giocato 353 partite con 53 gol e 56 assist con i Blancos. Ha vinto 19 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Europee, 3 campionati, una Copa del Re e 3 Supercoppe di Spagna.