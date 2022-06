La Roma ha scelto il terzino destro: trattativa avanzata per Celik

ROMA - La Roma ha scelto il terzino destro per la prossima stagione, non un vice Karsdorp ma una vera e propria alternativa all'olandese da utilizzare tra le tante partite di campionato e coppe. Si tratta di Mehmet Zeki Celik, terzino venticinquenne di proprità del Lille. Un giocatore che la Roma aveva cercato anche la scorsa stagione e che adesso può diventare a tutti gli effetti giallorosso: quello di Tiago Pinto non è un interessamento ma una vera e propria trattativa. Roma e Lille stanno parlando del suo passaggio in giallorosso, il contratto in scadenza nel 2023 sta facilitando l'operazione che potrebbe chiudersi intorno ai dieci milioni di euro. La Roma ha trovato il suo terzino destro, nei prossimi giorni l'affare potrebbe anche concludersi nel migliore dei modi.