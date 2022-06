Roma, Gattuso vuole Sergio Oliveira. E oltre al Valencia c'è il Wolverhampton

ROMA - Il futuro di Sergio Oliveira è un punto interrogativo. Il centrocampista portoghese è stato prelevato dalla Roma a gennaio con il prestito con diritto di riscatto fissato a tredici milioni, ma difficilmente Tiago Pinto deciderà di investire così tanto sul giocatore. Ecco quindi gli interessamenti di altri club per il trentenne di proprietà del Porto: il Valencia di Gattuso e il Wolverhampton sono alla finestra in attesa di capire la decisione della Roma sul giocatore: Tiago Pinto cercherà un sostanzioso sconto sul cartellino per poter acquistare il giocatore per circa 7-8 milioni.