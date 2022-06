Mourinho su Sergio Oliveira: “Ok in prestito, ma è difficile acquistarlo”

ROMA - Josè Mourinho torna sulla vittoria della Conference League. Lo Special One è stato ospite dell’Università di Lisbona raccontando della vittoria a Tirana contro il Feyenoord ma anche del futuro di Sergio Oliveira, osservato speciale di Gattuso al Valencia: "La vittoria della Conference mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra Champions. Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso.”