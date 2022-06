Roma, Matic è il primo rinforzo per Mourinho: trattativa ai dettagli

ROMA - La Roma piazza il primo rinforzo per la prossima stagione. È ai dettagli infatti l'arrivo di Nemanja Matic, centrocampista che arriverà a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester United. Il 33enne a pronto a una nuova sfida sotto gli ordini di José Mourinho (prima al Chelsea, poi allo United) che già in inverno aveva spinto per il suo arrivo per dare maggiore esperienza a un centrocampo che questa estate sarà rivoluzionato.