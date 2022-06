Mourinho-Matic sull’asse Londra-Manchester-Roma. Ed è record di presenze

ROMA - La Roma non perde tempo e dopo aver detto addio a MKhitaryan, che si accaserà all'Inter, Tiago Pinto ha trovato subito il suo sostituto per esperienza e qualità. Il general manager è a un passo dal chiudere la trattativa con Nemanja Mati c , 33enne serbo svincolato dal Manchester United. L’ingaggio avrà una parte fissa di circa 3,5 milioni, ma a questi dovrebbero essere aggiunti dei bonus legati alle presenze, che lo porteranno a guadagnare circa 4,2 milioni di euro netti. Un anno con opzione per un secondo in base al numero di presenze in campo

Un affare fortemente voluto da Mourinho che ha un lungo trascorso con Matic, prima al Chelsea e poi al Manchester United. Il centrocampista serbo ha giocato ben 118 partite sotto la guida dello Special One, record per lui con un solo allenatore in Premier League. Solo Lampard con 140 presenze ha giocato più partite di Matic tra i centrocampisti di Mourinho.

Da Londra a Manchester fino a Roma, l'uomo di Mou è pronto a portare esperienza e qualità. Già nelle scorse settimane il tecnico aveva parlato di lui, accennando a quanto potesse servire alla sua Roma: "Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, non penso che sia una cosa buona per me, per il club e per loro – aveva spiegato –. Ma tutti conoscono qual è il mio rapporto con Matic. È uno dei ragazzi che ha la mia fiducia. Insieme abbiamo vinto e abbiamo combattuto. È un giocatore fantastico, però questo è il tipo di risposta che non va bene né per me né per lui".