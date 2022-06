Paredes gela la Roma: "Resto al Psg"

PARIGI (FRANCIA) - In questi giorni si è parlato tanto di un possibile ritorno di Leandro Paredes alla Roma. Il centrocampista argentino, in forza al Psg dal 2019, ha indossato la casacca giallorossa nelle stagioni 2014-15 e 2016-17 e secondo le ultime voci di mercato sarebbe potuto essere il nuovo rinforzo per il centrocampo di Mourinho dopo l'approdo nella Capitale di Matic.