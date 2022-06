Roma, il colpo Matic è un altro gol di Mourinho

Telefona un autorevole collega inglese, molto bene informato sulla Premier: la segue da una vita. L'argomento è Matic: "Mourinho è sempre lo Special One. Soltanto lui poteva convincere Nemaja ad accettare la Roma, rifiutando altre offerte, anche economicamente più vantaggiose. Pensa che Conte lo voleva al Tottenham, ma José è arrivato prima. Gran bel colpo". Parole tanto intriganti per i tifosi giallorossi quanto gratificanti per il club dei Friedkin, dove si dimostra una volta di più quanto il trionfo in una coppa europea accresca il prestigio di chi lo coglie e la nuova capacità di richiamo esercitata sul mercato. Ma, soprattutto, anche questo è un altro gol di Mourinho che ha fortemente voluto il calciatore, a sua volta pronto a raccogliere l'invito del suo antico maestro, nel Chelsea e nello United.

Matic, il retroscena prima del sì a Mourinho L'ira di Conte Matic si rivelerà molto prezioso per la Roma, coniugando la sua grande esperienza internazionale (48 presenze in Nazionale, 71 presenze nelle coppe europee con i club) con la duttilità tattica che irrobustirà il pacchetto centrale di Mourinho, potendo giocare sia come mediano nel centrocampo a due sia come interno sinistro nel centrocampo a tre. Si capisce perché anche Conte volesse il giocatore negli Spurs che, grazie al lavoro dell'ex ct azzurro, torneranno a giocare in Champions League. Antonio che fece fuoco fiamme nell'estate 2017, quando il Chelsea cedette Matic allo United per 44 milioni di euro; a Stamford Bridge ricordano ancora la sfuriata dell'allenatore, secondo il quale il serbo era stato determinante nella conquista del titolo inglese. Fu l'inizio della rottura prolungata fra Conte e i Blues che sarebbe sfociata nel divorzio al termine della stagione 2017-2018.