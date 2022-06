Roma, riecco Xhaka: il piano di Tiago Pinto

ROMA - Il possibile arrivo di Tielemans all’Arsenal riapre la strada alla cessione di Xhaka. Che resta un pallino di Mourinho. Il regista svizzero, inseguito a lungo la scorsa estate dalla Roma, è di nuovo in uscita, considerato che l’Arsenal sta prendendo il centrocampista dal Leicester e monitora Bissouma del Brighton, altro calciatore della Premier seguito dal club giallorosso. Lo svizzero può coronare il sogno di lavorare con Mourinho, nonostante l’arrivo a parametro zero di Matic, perchè è un centrocampista con altre caratteristiche e completerebbe il reparto. Anche Ruben Neves e Douglas Luiz restano nel mirino. Il brasiliano dell’Aston Villa è a un anno dalla scadenza del contratto. Il club inglese lo valuta 30 milioni, la Roma si è mossa attraverso alcuni intermediari. Discorso avviato invece direttamente con il Sassuolo per Davide Frattesi, che a Trigoria tornerebbe di corsa. Tiago Pinto potrebbe arrivare a 15 milioni, considerato lo sconto del 30%, la cifra che la Roma otterrà dall’eventuale futura rivendita del centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Montella segnala Akgun Per l’attacco la Roma ha già un accordo con Solbakken, esterno offensivo del Bodo, che chiede cinque milioni per un giocatore con il contratto in scadenza a dicembre. Il club giallorosso non intende pagare quella cifra. In alternativa è stato fatto un sondaggio per Akgun, 21 anni, turco, di proprietà del Galatasaray ma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Costa 7,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2024.

Mercato Roma, le cessioni Per quanto riguarda le uscite, il Newcastle dopo aver ricevuto un secco no all’offerta di 60 milioni per Pellegrini, ha provato anche con Ibanez, con una proposta da 30 milioni. Il brasiliano, che ha una clausola da 80 milioni, piace anche al Tottenham, ma sembra destinato a restare alla Roma. Per migliorare il reparto centrale della difesa l’obiettivo principale resta sempre Senesi del Feyenoord. È vicino l’accordo con il Milan per il riscatto di Florenzi, che porterà nelle casse della Roma circa 3 milioni, invece dei 4,5 pattuiti. La società giallorossa è disponibile a concedere uno sconto. In uscita resta Veretout, che ha mercato in Francia. Interessa il Lione, la Roma vorrebbe almeno dieci milioni. Dopo il Marsiglia, anche il Lione ha pensato al giallorosso, in vantaggio sull’altro obiettivo Moussa Sissoko (in forza al Watford). Veretout interessa anche alla Fiorentina. Da Cristiano Ronaldo a Mertens, tanti campioni a parametro zero vengono offerti alla Roma. Ma dopo Matic, Tiago Pinto è concentrato su un altro colpo che non alzi troppo l’età media.