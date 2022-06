Zaniolo, un cuore per Leao: gli auguri spaventano i tifosi della Roma

ROMA - Le voci sull'interessamento del Milan per Zaniolo fanno sognare i tifosi rossoneri e spaventano quelli giallorossi. Per il momento non ci sono state mosse da parte di Massara né conferme da Tiago Pinto, ma anche i social possono dare qualche volta degli indizi di mercato. Ad esempio oggi i tifosi romanisti si stanno domandando dove e quando sia nata l'amicizia tra Zaniolo e Rafael Leao, attaccante rossonero neo campione d'Italia.