Roma-Solbakken, l’agente frena: “Nessuna trattativa”. Ma la verità è un’altra

ROMA - Ola Solbakken si trasferirà alla Roma, lo stipendio da 700mila euro per cinque anni è già stato concordato ma prima bisognerà trovare un accordo con il Bodo che detiene il suo cartellino fino al termine di dicembre, quando poi scadrà il contratto dell’attaccante. Non sarà un’impresa, ma di certo neanche una passeggiata visti i trascorsi tra la Roma e il club norvegese. Prima di tutto il Bodo sembrerebbe non aver gradito i contatti (indiretti) avuti già tra i giallorossi e l’attaccante, come testimoniano le parole di Havard Sakariassen, manager dell’amministrazione sportiva del Bodo: "La Roma non si è mai messa in contatto con noi - ha dichiarato al portale norvegese Nettavisen -, quindi non possono commentare le notizie riguardo un accordo con Sollbakken. Di certo la Roma in questo momento non può parlare con il giocatore e se queste voci avessero qualche fondamento si tratterebbe di una violazione delle normative sportive". Insomma, i contatti indiretti tra la Roma e Solbakken non hanno fatto piacere al Bodo che si aspetta quanto prima una chiamata da parte della Roma per discutere del trasferimento del giocatore in questa sessione di mercato. Ecco perché l’agente di Solbakken ha dovuto anche smentire i contatti con la Roma: "Non è vero che stiamo trattando, posso solo dire che ci sono diverse squadre interessate a Ola - ha dichiarato ai novaresi di Vg -. Ma non mi sono mai spinto oltre, né a trattare in maniera specifica con un club".