"Mourinho tenta il colpo: ha chiamato Bale per portarlo alla Roma"

ROMA - José Mourinho tenta il colpo grosso e l'ingaggio di Gareth Bale. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo El Nacional che svela l'intenzione del tecnicpo di ritrovare l'esterno dopo l'esperienza di qualche mese insieme al Tottenham. Mourinho avrebbe anche chiamato Bale per convincerlo a provare una nuova avventura in Italia, alla Roma insieme a lui. L'attaccante gallese ha terminato il suo contratto con il Real Madrid e adesso è alla ricerca di un nuovo club. Diverse squadre spagnole sono interessate, ma lo Special One starebbe provando a portarlo a Trigoria per avere un rinforzo di qualità nel reparto offensivo.