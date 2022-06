In Spagna sicuri: "Il Valencia tratta con la Roma per Guedes"

VALENCIA (SPAGNA) - "In questo momento non so se voglio restare al Valencia". A parlare è Goncalo Guedes, 25enne fantasista che non sembra rientrare nei piani del nuovo progetto tecnico affidato a Gennaro Gattuso, appena sbarcato dalle parti del 'Mestalla'. "Ho un contratto per altri due anni e devo rispettarlo - ha detto il nazionale portoghese in una dichiarazione riportata da 'As' -, ma se c'è una situazione migliore per il Valencia e per me bisogna prenderla in considerazione".