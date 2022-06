Rui Patricio-Roma: i tre obiettivi per la prossima stagione

ROMA - Era il 13 luglio 2021, poco più di un anno fa, quando la Roma annunciava l’acquisto di Rui Patricio, portiere di 33 anni prelevato per 11,5 milioni di euro più bonus dal Wolverhampton. Il primo acquisto dell’era Mourinho, un giocatore fortemente voluto dallo Special One che, si sa, non lascia nulla al caso. Così il 26 agosto di un anno fa, subito dopo la vittoria contro il Trabzonspor che ha portato la Roma ai gironi di Conference, il tecnico portoghese invece di aspettare l’uscita della squadra dal campo è andato di corsa dal suo man of the match che dopo le prime uscite amichevoli era stato un po’ “bacchettato” da una parte del tifo giallorosso per qualche incertezza di troppo. Una normale e comprensibile paura di aver sbagliato nuovamente il numero uno dopo i flop di Olsen e Pau Lopez.

Roma, la vittoria di Mourinho Altro che errore, Rui Patricio si è rivelato uno dei giocatori migliori della stagione e assoluto protagonista della vittoria della Conference League. Dalle sue parate è cominciato il percorso europeo e dalle sue parate è terminato con il trofeo in bacheca. In poche partite lo scetticismo è stato totalmente dimenticato, passando da «ha 33 anni, è nella sua parabola discendente» a «vuoi vedere che quei dodici milioni sono anche pochi». L’ennesima vittoria di Mourinho che ha scommesso su di lui, si è fatto garante della sua voglia di mettersi ulteriormente in gioco dopo tre buone stagioni al Wolverhampton e un Europeo vinto da protagonista. A Marrazes, città dove è nato, gli hanno dedicato una statua che raffigura una grande parata su Griezmann nella finale del 2016 vinta contro la Francia.

Rui, il San Patrizio di Roma A Roma ancora nessuna statua ma girano i santini: «Rui è un mostro, il San Patrizio di Roma - ha dichiarato qualche giorno fa Mourinho -. Ha giocato 54 partite e ha fatto solo due errori, il suo rendimento è stato elevatissimo. In Portogallo si dice che non gioca in Nazionale dopo la stagione nella Roma? Per me è un’eresia». La replica del ct della nazionale lusitana è arrivata poco dopo: «Qui è santo già da molto tempo». Il numero uno della Roma due giorni fa è rimasto in panchina contro la Repubblica Ceca, ma domenica sarà titolare contro la Svizzera.