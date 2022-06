La Roma studia il colpo a centrocampo: in lista anche Ederson

ROMA- Celik e Solbakken. Arriveranno uno dopo l’altro, nella Roma che cerca qualità e quantità per migliorare l’organico. Ma il grande investimento dei Friedkin sarà su un centrocampista dai piedi buoni, con gol e assist nelle gambe e nella testa. Negli ultimi giorni, ad esempio, la Roma ha chiesto di essere informata su Ederson, centrocampista brasiliano classe ‘99 che Walter Sabatini ha comprato al penultimo giorno del mercato invernale dal Corinthians per 6,5 milioni. Il suo impatto nella Salernitana è stato fondamentale per la rimonta-salvezza. Stupefacente nella rapidità di integrazione al calcio italiano. Tanto da attirare addirittura il Paris Saint-Germain, che fino a qualche settimana fa sembrava intenzionato a investire 25 milioni per aggregarlo all’organico dei fenomeni.

L'operazione Oggi il presidente Iervolino chiede almeno 20 milioni alle pretendenti. Hanno effettuato un sondaggio anche Inter, Atalanta e Fiorentina. La Roma per il momento non ha accelerato. Ma potrebbe farlo più avanti, sempre che Ederson non abbia nel frattempo trovato un’altra squadra. E’ una pista da seguire, almeno quanto quella omologa che conduce verso Davide Frattesi, il rampollo di Trigoria che sogna di tornare a casa dopo il primo anno di Serie A nel Sassuolo.

Le condizioni La Roma, come è noto, possiede i diritti sul 30 per cento del cartellino di Frattesi, classe ‘99 come Ederson. Ma oggi Giovanni Carnevali non ha deciso come muoversi: avendo altri cinque giocatori richiesti sul mercato (ci sono anche Berardi, Scamacca, Raspadori, Maxime Lopez e Traoré) ha interesse a vendere solo coloro che frutteranno un gruzzolo conveniente per il Sassuolo. Per Frattesi per esempio vorrebbe 35 milioni, cifra che la Roma non intende pagare neppure scalando il famoso 30 per cento e proponendo alcuni giovani del vivaio. Tipo Felix, che potrebbe anche rientrare nella trattativa con la Salernitana per Ederson: Morgan De Sanctis, il nuovo direttore sportivo, lo ha scoperto e portato a Trigoria per 300.000 euro.

Gli altri Quanto a Celik, procede spedita la trattativa con il Lilla. Il vantaggio della Roma è il contratto in scadenza nel 2023, oltre all’accordo già raggiunto con il giocatore per un contratto di cinque anni. Classe ‘97, nazionale turco, si alternerà sulla fascia destra con Rick Karsdorp, uno dei giocatori più utilizzati da Mourinho nell’ultima stagione. L’affare si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni intorno agli 8 milioni più bonus. Celik, che ha già comunicato al suo club la volontà di andare via, è considerato dalla Roma un profi lo adatto, tanto alla difesa a tre quanto al 4-2-3- 1 (o similari). Tensioni con il Bodø-Glimt Quanto a Solbakken, la situazione è leggermente più complicata. I rapporti con il Bodø-Glimt, dopo la rissa da spogliatoio capitata in Norvegia, sono pessimi. E questo non facilita le negoziazioni. Solbakken però ha il contratto in scadenza il 31 dicembre e con la Roma ha già trovato un’intesa, sempre per cinque anni. Nella peggiore delle ipotesi, comunque improbabile, sbarcherà a Trigoria a gennaio a parametro zero. Secondo logica invece potrebbe giocare i preliminari di Champions a luglio e poi raggiungere Mourinho dietro al pagamento di un indennizzo, stimabile in 3-4 milioni.