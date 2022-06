Roma, ecco Matic: il centrocampista domani sbarca nella capitale

ROMA - Nemanja Matic è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. Il centrocampista ex Manchester United domani mattina sbarcherà nella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso. Ecco il primo rinforzo di Mourinho per la prossima stagione: in mattinata a Roma, poi a Trigoria per le foto di rito e la prima intervista. Dopo le vacanze passate tra la Turchia e la Serbia, Matic è pronto allo sbarco a Roma: contratto per una stagione (4,2 milioni compresi bonus) con opzione per una seconda legata a un numero di presenze.