Roma, i giovani alla prova di Mourinho: Tripi al bivio

ROMA - Da Mastrantonio a Missori, passando per Feratovic, Tripi, Ndiaye, Satriano, Rocchetti, Volpato e tanti altri, senza dimenticare Keramitsis e Faticanti, che tra i nomi citati sono quelli con la carta d'identità meno stropicciata (entrambi classe 2004, non ancora maggiorenni). C'è una Roma scoperta da Bruno Conti, valorizzata dall'ex Morgan De Sanctis, sostenuta dall'attuale gm Tiago Pinto e cresciuta sotto le cure attente dell'intera filiera tecnica (dai pulcini alla Primavera guidata fino a pochi giorni fa da Alberto De Rossi), che sfrutterà il ritiro al via dal 4 luglio per convincere José Mourinho. Lo Special One ha dimostrato di credere nei giovani - il primo a essere lanciato tra i grandi fu il 19enne Felix, a fine ottobre - e vuole osservarli tutti da vicino, prima di prendere una delle tre decisioni: permanenza in prima squadra (vedi Bove e Zalewski nel 2021-22), anno in prestito lontano dalla Capitale, oppure permanenza in Primavera (da fuoriquota per i 2003 o come naturale conclusione di un percorso per i 2004). Tornerà alla base anche Calafiori, dopo il prestito al Genoa.