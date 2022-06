Roma, Matic sbarcato a Ciampino VIDEO Selfie con i tifosi, poi le visite

ROMA - Nemanja Matic è pronto a cominciare l'avventura alla Roma. Il centrocampista serbo questa mattina alle 10.15 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino: insieme a lui la famiglia che lo seguirà in questa avventura in Serie A per una stagione con opzione per una seconda. Il giocatore partito da Banja Luka, in Bosnia, è uscito dal terminal privato e ha posato per qualche foto: il serbo ha subito autografato a un bambino una maglia della Roma e scattato qualche selfie con i circa venti tifosi presenti prima di entrare nel van che lo ha portato nella clinica per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva.