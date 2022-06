Frattesi-Roma, la pista è calda ma servirà ancora tempo

ROMA - I rinforzi a centrocampo non si fermano a Matic. E’ calda la pista per Frattesi, proseguono i contatti con l'agente del centrocampista e i due club. Davide, romano di Fidene, è cresciuto nella Lazio, per imporsi poi nel settore giovanile giallorosso. L’ultima partita in Nazionale non è stata fortunata, ma Frattesi è diventato un elemento importante anche in chiave azzurra. Il giocatore del Sassuolo resta un grande obiettivo per completare il centrocampo giallorosso. Oggi il cartellino è tutto del club emiliano, ma la Roma ha avuto per due anni il diritto di recompra che non ha esercitato. Due anni fa era fissato a dieci milioni, lo scorso anno a quindici. Ma il club giallorosso, pur avendo perso il giocatore, ha mantenuto il diritto al 30 per cento della rivendita. Questo significa che se dovesse essere acquistato dalla Roma, la società giallorossa avrebbe diritto a uno sconto del trenta per cento. Il Sassuolo parte da una valutazione di trenta milioni (che l’Atletico Madrid sarebbe disposto a pagare, mentre l’Inter no), mentre per la Roma il costo si abbasserebbe a circa venti milioni di euro. Tiago Pinto ritiene la richiesta del Sassuolo eccessiva e sarebbe disposto a valutare anche la possibilità di incassare parte del ricavato dalla vendita. Ma dopo l’arrivo di Matic per completare il centrocampo Frattesi è diventato la priorità, quindi il direttore generale sta lavorando principalmente per riportarlo a casa. Sarebbe il terzo caso di un prodotto del vivaio che la Roma ha perso e che ha dovuto riacquistare. Prima di lui Florenzi e Pellegrini. Conclusi gli impegni con la Nazionale, Frattesi andrà in vacanza, con il telefono sempre acceso, in attesa di una telefonata che dia il via libera al grande ritorno alla Roma. L’eventuale arrivo di due centrocampisti (Matic più Frattesi) rimetterebbe in discussione la conferma di Cristante, per il quale era stato avviato un discorso per il rinnovo del contratto, per venire incontro alle richieste di Mourinho. L’azzurro ha diversi estimatori e con la prospettiva di andare a giocare di meno potrebbe prendere in considerazione una partenza.